Jana Michael: Kürzungen bei Asyl nicht nachvollziehbar

Die Kritik an der geplanten Kürzung des Bundes bei der Migrations- und Asylverfahrensberatung reißt nicht ab. Die Pläne seien „absolut nicht nachvollziehbar“, erklärte die Integrationsbeauftragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Jana Michael, am Freitag. Gemeinsam mit den anderen Integrationsbeauftragten der Ostländer habe sie sich bereits mit einem Schreiben an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) gewandt.