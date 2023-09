Regionaldirektion veröffentlicht Arbeitsmarktbericht

Die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit gibt am Freitag (10.00 Uhr) die Erwerbslosenzahl für Mecklenburg-Vorpommern bekannt. Experten gehen aufgrund der üblichen Herbstbelebung in der Wirtschaft von einem Rückgang aus. Spannend ist angesichts der eingetrübten Konjunktur, wie kräftig dieser ausfällt. Im August hatte die Arbeitsagentur für MV den dritten Monat in Folge gestiegene Erwerbslosenzahlen gemeldet. Mitte August waren 62.500 Menschen ohne Job - 1000 mehr als ein Jahr zuvor und 2200 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 7,6 Prozent. Bundesweit lag die Quote im August bei 5,8 Prozent.