Bus stößt mit Radfahrer zusammen: Drei Verletzte

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Radfahrer sind in Stralsund drei Menschen verletzt worden. Der Bus stieß am Mittwoch beim Abbiegen nach rechts mit einem 41-jährigen Radler zusammen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Der Busfahrer bremste zwar stark, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern. Im Bus wurden zwei Frauen verletzt. Sie kamen zusammen mit dem verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen soll der Radfahrer an der Kreuzung im Stadtteil Knieper in entgegengesetzter Richtung gefahren sein. Die genaue Unfallursache werde noch ermittelt.