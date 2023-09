Stimmung ostdeutscher Unternehmen trübt sich weiter ein

Ein Mann steht mit Einkaufstüten in der Hand an einer Ampel in der Innenstadt.

In weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung den fünften Monat in Folge getrübt. Das geht aus dem neuen regionalen Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts hervor, der am Donnerstag in Dresden vorgestellt wurde. Demnach sank das Barometer im September von 90,4 Punkten im August auf nun 89,6 Punkte. Die befragten Unternehmen berichteten von etwas schlechteren Geschäften und hätten ihre Erwartungen an die kommenden Monate leicht gesenkt, erläuterten die Forscher. Im April - beim bisherigen Höchststand in diesem Jahr - lag das Barometer noch bei 96,6.