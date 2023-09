Auto fährt in Baustellen-Schutzwand: A20 gesperrt

Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag in einem Baustellenabschnitt der Autobahn 20 bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) mit dem Fahrzeug verunglückt. Dabei wurde die stabile Schutzwand, die beide Fahrtrichtungen provisorisch gegeneinander abtrennt, derart beschädigt, dass die A20 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 27-jährige Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.