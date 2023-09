Caspar-David-Friedrich-Hologramm spricht auf Bühne

Im kommenden Jahr soll der 250. Geburtstag des Malers Caspar David Friedrich in Vorpommern groß gefeiert werden. Nun informierte sich der Romantiker persönlich über die Pläne - als Hologramm.

Greifswald (dpa/mv). Vor dem Jubiläumsjahr anlässlich des 250. Geburtstages des Malers ist Caspar David Friedrich in Form eines Hologramms wiederauferstanden. Am Dienstagabend unterhielt sich der bedeutende Vertreter der Romantik in seiner Geburtsstadt Greifswald als 3D-Projektion mit Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV (TMV) und Landesbeauftragter für Tourismus.

Zuvor war das Hologramm im Pommerschen Landesmuseum aus Friedrichs berühmten Gemälde „Wanderer über dem Nebelmeer“ herausgetreten. In dem Gespräch mit Woitendorf ging es unter anderem um die Veranstaltungen, die für 2024, das Jahr in dem sich Friedrichs Geburtstag zum 250. Mal jährt, nicht nur in Greifswald geplant sind, aber auch um die vorpommersche Landschaft als Inspiration.

Die Präsentation war Teil der Veranstaltung MV Travel Summit. Dazu sind von Sonntag bis Donnerstag rund 180 Teilnehmer, darunter mehr als 80 Reiseeinkäufer aus elf Ländern, 45 Anbieter touristischer Leistungen aus Mecklenburg-Vorpommern sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft in MV zu Gast. Der TMV hofft auf mehr Touristen auch aus dem Ausland. Nach jüngsten Zahlen kamen zuletzt weiterhin weniger internationale Gäste als vor der Corona-Pandemie. Auch damals war das Niveau laut TMV schon ausbaufähig gewesen.

Laut TMV sind für kommendes Jahr allein in Greifswald mehr als 160 Veranstaltungen im Rahmen des Caspar-David-Friedrich-Jahres geplant. Hinzu kämen Veranstaltungen in den Regionen, in denen der Maler, Grafiker und Zeichner Inspiration fand, etwa die Insel Rügen oder das vorpommersche Festland. Als Höhepunkte sind unter anderem im Januar ein Eröffnungskonzert im Greifswalder Dom St. Nikolai und eine Neugestaltung dortiger Kirchenfenster durch den weltbekannten Künstler Ólafur Elíasson geplant.

Das Hologramm von Friedrich soll auch bei Veranstaltungen im Rahmen der anstehenden Bundesratspräsidentschaft Mecklenburg-Vorpommerns zum Einsatz kommen.

