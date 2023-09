Ermittlungen Einbruch in Solarpark: Einbrecher richten hohen Schaden an

Unbekannte Täter haben beim Einbruch in einen Solarpark in Gielow im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen Schaden von fast 230.000 Euro angerichtet. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag stahlen sie Wechselrichter im Wert von 95.000 Euro. Außerdem beschädigten sie bei dem Einbruch am Montag Zuleitungen und das Zufahrtstor zum Gelände.