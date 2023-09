Prozess um Kindesmissbrauch: Urteil möglich

Neubrandenburg (dpa/mv). Am Landgericht Neubrandenburg wird am Dienstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen Mann aus der Müritzregion wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in mehr als 50 Fällen fortgesetzt. Die Kammer will hinter verschlossenen Türen erst noch zwei Gutachter hören, die die Glaubwürdigkeit der Zeugen bewerten sollen. Dann sind Schlussvorträge von Staatsanwaltschaft, Nebenklägern und Verteidigung geplant.

Nach bisheriger Planung könnte das Landgericht am späten Nachmittag die Öffentlichkeit dann wiederherstellen und das Urteil verkünden. Dem 48-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im privaten Umfeld zwei zehn und elf Jahre alte Jungen von 2018 bis 2021 sexuell missbraucht zu haben. Ein Teil der Fälle ist auch als schwerer sexueller Missbrauch angeklagt. Der Mann hatte sich nach Angaben des Landgerichtes während der Verhandlung bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Wegen der schutzwürdigen Interessen der mutmaßlich Geschädigten und des Angeklagten hatte das Gericht die Öffentlichkeit zu Beginn des Prozesses ausgeschlossen.

