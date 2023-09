Neu Kaliß rüstet sich für Landeserntedankfest: Großer Umzug

Zum Landeserntedankfest 2023 werden am Sonntag Tausende Besucher in der kleinen Gemeinde Neu Kaliß im Landkreis Ludwigslust-Parchim erwartet. Nach einem ökumenischen Festgottesdienst, der wegen des erwarteten großen Andrangs aus der Johanneskirche nach draußen übertragen werden soll, erwartet die Besucher ein Festumzug mit rund 100 Wagen, wie die Nordkirche am Montag mitteilte.

Politprominenz hat sich angesagt: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will das Fest als erste Amtshandlung nach ihrer Krebs-Rehakur eröffnen. Auch Agrarminister Till Backhaus (SPD) und Landesbauernpräsident Detlef Kurreck haben sich angekündigt.

Das Landeserntedankfest ist das größte und wichtigste Fest dieser Art im Nordosten. Erntedankfeste gibt es den Angaben zufolge aber in allen rund 880 Kirchengemeinden der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche). „Sie erinnern daran, dass die Gaben der Schöpfung keine Selbstverständlichkeit sind“, erklärte der evangelische Bischof in MV, Tilman Jeremias. „Damit werden wir uns bewusst, dass wir auch in unserer hoch technisierten Zeit abhängig sind von günstigen Witterungsbedingungen.“

Ursprünglich sollte das 32. Landeserntedankfest in der Stadt Tessin bei Rostock stattfinden. Nach deren kurzfristiger Absage erklärte sich Neu Kaliß bereit einzuspringen. In der Gemeinde war schon vor etwa einem Jahrzehnt das Landeserntedankfest ausgetragen worden.

Seit Wochen schon schmückt sich der Ort für das große Fest, wie es hieß. Überall würden Figuren aus Strohballen aufgestellt, bunte Wimpel genäht und aufgehängt. Auch eine traditionelle große Erntekrone aus mehrere Getreidesorten sei von Landfrauen gebunden worden.

