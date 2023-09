Sinkende Grippe-Impfquote: Appell von Ministerin und Ärzten

Vor dem Hintergrund gesunkener Impfraten gegen Grippe haben Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und die Kassenärztliche Vereinigung an die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern appelliert, sich gegen Influenza und - die Risikogruppen - auch gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. „Auch wenn die Pandemie vorbei ist und sich der Umgang mit Corona verändert hat, gibt es keinen Grund, eine Ansteckung auf die leichte Schulter zu nehmen. Das gilt für das Coronavirus ebenso wie für Influenza und andere Viren“, erklärte Drese am Montag. In den nächsten Wochen sei der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Sie gebe zwar keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung, verhindere aber schwere Verläufe.

Schwerin (dpa/mv). Vor dem Hintergrund gesunkener Impfraten gegen Grippe haben Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) und die Kassenärztliche Vereinigung an die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern appelliert, sich gegen Influenza und - die Risikogruppen - auch gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. „Auch wenn die Pandemie vorbei ist und sich der Umgang mit Corona verändert hat, gibt es keinen Grund, eine Ansteckung auf die leichte Schulter zu nehmen. Das gilt für das Coronavirus ebenso wie für Influenza und andere Viren“, erklärte Drese am Montag. In den nächsten Wochen sei der richtige Zeitpunkt für eine Impfung. Sie gebe zwar keinen hundertprozentigen Schutz vor Ansteckung, verhindere aber schwere Verläufe.

Die Techniker als eine der größten Krankenkassen im Nordosten berichtete am Montag von sinkenden Impfraten gegen Grippe. Während der Grippesaison 2022/23 ließen sich den Angaben zufolge rund 49 Prozent der TK-Versicherten über 60 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern gegen Influenza impfen. In der Saison 2020/2021 habe die Quote noch 59 Prozent betragen, 2021/22 seien es knapp 54 Prozent gewesen.

Ziel sei eine Impfquote der über 60-jährigen Menschen von 75 Prozent, so die TK unter Berufung auf Zielvorgaben der Europäischen Union. Mit der Grippe-Impfrate von 49 Prozent liege Mecklenburg-Vorpommern aber immer noch über dem Bundesdurchschnitt von 40 Prozent der über 60-jährigen TK-Versicherten. Bei der Techniker Krankenkasse sind den Angaben zufolge in Mecklenburg-Vorpommern aktuell rund 205.000 Menschen versichert.

Eine Corona-Impfung zum Schutz vor einem schweren Verlauf empfahl die Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung MV, Angelika von Schütz, den Risikogruppen. Angepasste Impfstoffe stünden jetzt zur Verfügung. Wichtig sei, die Arztpraxis für einen Termin vorher zu kontaktieren. „Die Praxen müssen die Impftermine so organisieren, dass der angebrochene Impfstoff auch verbraucht werden kann“, erläuterte sie.

