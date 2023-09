Baustart für E-Stellwerk: Bahn sperrt Strecke

Die Bahn treibt den Ausbau elektronischer Stellwerke voran. Am Montag begann offiziell der Bau eines solchen in Neustadt-Glewe an der Strecke Ludwigslust - Parchim, wie die DB mitteilte. Dazu wird die Strecke zwischen Ludwigslust und Parchim bis einschließlich 4. Dezember komplett gesperrt. Die Züge der dort verkehrenden Odeg werden durch Busse ersetzt.

Neustadt-Glewe (dpa/mv). Die Bahn treibt den Ausbau elektronischer Stellwerke voran. Am Montag begann offiziell der Bau eines solchen in Neustadt-Glewe an der Strecke Ludwigslust - Parchim, wie die DB mitteilte. Dazu wird die Strecke zwischen Ludwigslust und Parchim bis einschließlich 4. Dezember komplett gesperrt. Die Züge der dort verkehrenden Odeg werden durch Busse ersetzt.

Das neue Stellwerk ist laut DB Teil einer umfassenden Sanierung des Bahnhofs Neustadt-Glewe seit März. Dabei wird unter anderem der Mittelbahnsteig auf 100 Meter verlängert und der Bahnhof barrierefrei umgebaut.

Nachdem Anfang Dezember 2023 die erste Baustufe abgeschlossen sein soll, sind für die Jahre 2025 und 2026 Arbeiten an Schienen, Schwellen und Schotter und an den Bahnübergängen zwischen Ludwigslust und Parchim angekündigt. So soll die Nebenstrecke für Tempo 100 fit gemacht werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich laut Bahn auf rund 25 Millionen Euro. Die Stadt Neustadt-Glewe ist überregional als Veranstaltungsort des Elektromusik-Festivals „Airbeat One“ bekannt.

