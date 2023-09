CDU-Frau de Oliveira-Arndt gewinnt Bürgermeisterwahl

Die Gemeinde Satow bei Rostock hat eine neue Bürgermeisterin: Die CDU-Kandidatin Bettina de Oliveira-Arndt hat die Stichwahl am Sonntag gegen Amtsinhaber Matthias Drese (SPD) klar gewonnen. Das teilte die Gemeinde am Montag mit. Die 52-jährige Volkswirtin de Oliveira-Arndt bekam knapp 75 Prozent der Wählerstimmen und ist für sieben Jahre gewählt. Auf Drese entfielen gut 25 Prozent. An der Wahl beteiligten sich 2342 der 4990 Wahlberechtigten.