Kinder zündeln: 450 Strohballen vernichtet

Die Polizei im Landkreis Rostock ermittelt gegen zwei Schüler, die südlich von Rostock eine große Strohmiete in Brand gesetzt haben sollen. Bei dem Brand am Samstagabend unweit von Hohen Schwarfs bei Kessin (Landkreis Rostock) wurden rund 450 Strohballen vernichtet, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Hinweise führten auf die Spur der beiden Grundschüler, die auch zugegeben hätten, vorher nahe der Strohmiete mit Streichhölzer gezündelt zu haben. Dies sei plötzlich außer Kontrolle geraten.