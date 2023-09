Zwei Verletzte bei Kollision: B106 bei Schwerin gesperrt

Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat am Montagmorgen für massive Behinderungen auf der Bundesstraße 106 zwischen Schwerin und Wismar gesorgt. Bei der Kollision nahe Kirch Stück wurde eine Autofahrerin so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht wurde, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fahrer des anderen Autos konnte nach ambulanter Behandlung wieder gehen. Was zu dem frontalen Zusammenstoß mitten im Berufsverkehr führte, wird noch untersucht. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Kirch Stück liegt nördlich von Schwerin.