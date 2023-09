Mann zieht an Ampel Autoschlüssel bei Alkohol-Fahrerin ab

Ein aufmerksamer Autofahrer hat in Schwerin eine betrunkene Pkw-Fahrerin mit 2,75 Promille Atemalkohol gestoppt. „Damit hat der Mann wahrscheinlich Schlimmeres verhindert“, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Autofahrer hatten der Polizei am Samstagvormittag zuvor bereits geschildert, dass ein Auto in Schlangenlinien durch die Stadt fuhr. Am Steuer saß eine 59-jährige Frau aus Nordwestmecklenburg.