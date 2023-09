Versuchter Raub mit Messer: Jogger leicht verletzt

In Rostock haben zwei Täter mit einem Messer versucht, einen Jogger auszurauben. Der 20-Jährige sei am späten Donnerstagabend im Nordwesten der Hansestadt unterwegs gewesen, als ihn zwei Männer nach der Uhrzeit gefragt hätten, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachdem er sein Handy hervorholte, hätten die beiden die Herausgabe gefordert. Der 20-Jährige habe sich geweigert. Es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen.