Ungewöhnlicher Fund: 36-Jähriger birgt Trabi aus der Peene

Eine ungewöhnliche Entdeckung hat ein Angler in der Peene in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gemacht - der 36-Jährige entdeckte in dem Fluss einen Trabi, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Der Angler hatte am Mittwoch die Polizei informiert, nachdem er und seine Freunde das Autowrack entdeckt und mit Hilfe ihres Fahrzeuges aus der Peene gezogen hatten. Der Angelhaken war demnach zuvor mehrfach hängen geblieben. Das Autowrack mit einem Müritzer Kennzeichen habe wohl schon Jahrzehnte unter Wasser gelegen. Da die Überprüfung des Kennzeichens nichts ergeben hatte, wurden die polizeilichen Maßnahmen eingestellt, wie es hieß. Das Autowrack wurde von der Stadt Demmin zusammen mit dem Technischen Hilfswerk entsorgt.