Umfrage: Gemischte Bilanz nach Sommersaison

Die Tourismus-Saison an der Ostsee neigt sich dem Ende zu.

Die gestiegenen Kosten für Personal und Energie und die allgemeine Inflation haben auch im Tourismus deutliche Folgen. Die Preise in den touristischen Unternehmen für die zurückliegende Sommer-Hauptsaison stiegen in MV im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um durchschnittlich elf Prozent, wie der Landestourismusverband am Freitag bei der Vorlage einer aktuellen Umfrage mitteilte.