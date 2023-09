Menschen mit Behinderung mit Anliegen im Landtag

Menschen mit Handicap bekommen nächstes Jahr zum dritten Mal seit 2019 Gelegenheit, an einem „Tag der Menschen mit Behinderung“ ihre Anliegen in den Landtag zu bringen. Das beschloss das Parlament in Schwerin am Donnerstag. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD hatten dazu einen gemeinsamen Antrag vorgelegt.