Seawolves-Coach erwartet „heißen Tanz“ bei Pokal-Premiere

Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves will seine Erfolgsgeschichte nach dem ersten Jahr in der BBL nun bei seiner Pokal-Premiere fortschreiben. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt die neu formierte Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in ihrer ersten Partie bei Aufsteiger Rasta Vechta an und will mit einem Sieg den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Obwohl die Mecklenburger als Neunter der vergangenen Spielzeit der beste Club in dieser Runde sind, warnte Held: „Uns erwartet ein heißer Tanz und eine unglaublich schwierige Situation in Vechta vor wahrscheinlich vollem Haus.“

Rostock (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves will seine Erfolgsgeschichte nach dem ersten Jahr in der BBL nun bei seiner Pokal-Premiere fortschreiben. Am Samstag (18.30 Uhr) tritt die neu formierte Mannschaft von Cheftrainer Christian Held in ihrer ersten Partie bei Aufsteiger Rasta Vechta an und will mit einem Sieg den Einzug in das Achtelfinale perfekt machen. Obwohl die Mecklenburger als Neunter der vergangenen Spielzeit der beste Club in dieser Runde sind, warnte Held: „Uns erwartet ein heißer Tanz und eine unglaublich schwierige Situation in Vechta vor wahrscheinlich vollem Haus.“

In diesem Jahr findet der BBL-Pokal in einem neuen Modus statt. Neben den Bundesligisten, die am Ende der vergangenen Saison die Plätze neun bis 16 belegt hatten, treten in der ersten Runde auch die beiden Absteiger sowie die sechs besten ProA-Teams der Spielzeit 2022/2023 an. Die acht BBL-Clubs, welche die Playoffs erreicht hatten, sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern