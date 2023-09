Studie: Kleinkinder zu selten zur Vorsorge beim Zahnarzt

Laut einer Studie der Krankenkasse Barmer sind Kleinkinder in MV zu selten zur Vorsorge beim Zahnarzt. Demnach hat im Jahr 2021 nur rund ein Drittel (35,9 Prozent) der Kinder bis vier Jahre zur Vorsorge eine Zahnarztpraxis aufgesucht. Bei etwa zwei von drei Kleinkindern habe somit keine zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung stattgefunden, teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit.

Zahnarzt steht an einem Fenster eines Hauses geschrieben, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet.

Schwerin (dpa/mv). Laut einer Studie der Krankenkasse Barmer sind Kleinkinder in MV zu selten zur Vorsorge beim Zahnarzt. Demnach hat im Jahr 2021 nur rund ein Drittel (35,9 Prozent) der Kinder bis vier Jahre zur Vorsorge eine Zahnarztpraxis aufgesucht. Bei etwa zwei von drei Kleinkindern habe somit keine zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung stattgefunden, teilte die Krankenkasse am Donnerstag mit.

In der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen hätten rund 64 Prozent und von den Zehn- bis 14-Jährigen fast 70 Prozent Vorsorgetermine wahrgenommen. „Um Karies und Zahnerkrankungen konsequent zu verhindern, muss der Besuch in der Zahnarztpraxis spätestens mit dem ersten Milchzahn zur Routine werden“, wurde Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach zitiert. Auch Zahlen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege belegten, dass in MV mehr für die Prophylaxe bei Kindern getan werden müsse.

Nicht wahrgenommene Prophylaxe führe letztendlich zu Behandlungen und häufig zu Zahnersatz. Laut Barmer benötigen zudem Menschen mit höherem Bildungsstand seltener viel Zahnersatz.

