Ausbau der Beziehungen im Ostseeraum und Polen Thema

Die Außenbeziehungen Mecklenburg-Vorpommerns nehmen in der Landtagssitzung am Donnerstag (9.00 Uhr) besonderen Raum ein. Die Regierungsfraktionen SPD und Die Linke wollen die Zusammenarbeit im Ostseeraum stärken und schlagen dazu die Etablierung eines neuen Veranstaltungsformates „Ostseetage“ vor. Es soll Veranstaltungen in Sport, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Umwelt mit Ostseebezug umfassen.