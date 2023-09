„Schweineschnäuzchen“ zu Gast auf Mollis Schienen

Mitarbeiter der Kleinbahn Molli am Gleis.

Der historische Schienenbus T1 der Borkumer Kleinbahn bricht am Donnerstag (10.30 Uhr) zu seiner Eröffnungsfahrt im Schmalspurschienennetz der Bäderbahn Molli auf. Die Fahrt beginnt in Kühlungsborn und endet in Bad Doberan. Von Freitag bis zum 1. Oktober wird das wegen seiner Form auch als „Schweineschnäuzchen“ bekannte Fahrzeug auf der Strecke im Regelzugbetrieb der Mecklenburgischen Bäderbahn unterwegs sein.