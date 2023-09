Kran erwartet tonnenschwere Scheibenteile für Meeresmuseum

Nach mehrtägigen Vorbereitungen soll am Donnerstag ein großer Kran tonnenschwere Teile für eine Aquariumscheibe in Stralsunds verwinkelter Altstadt in Position bringen. Die drei aus Japan stammenden Segmente sollen die größte Scheibe des im Umbau befindlichen Meeresmuseums bilden und wiegen nach Angaben der Stiftung Deutsches Meeresmuseum jeweils bis zu 20 Tonnen. Durch sie sollen Besucher künftig in ein großes Karibikaquarium schauen.