Geld aus Strategiefonds für landesweite Projekte verteilt

Schwerin (dpa/mv). Der Strategiefonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist Geschichte und rund 2,9 Millionen Euro sind übrig. Sie sollen landesweiten Projekten zugute kommen, beschloss der Landtag am Mittwochabend in Schwerin. Geld soll unter anderem für das Projekt „Klinik-Clowns“ fließen, für die Sanierung von Verkehrsgärten und für Kinderkonzerte an Schulen, wie der SPD-Abgeordnete Tilo Gundlack mitteilte. Unterstützung soll es damit den Angaben zufolge auch für Fanfarenzüge, Chöre und Musikkapellen geben.

Seit 2017 seien mit diesem Fonds 227 Millionen Euro in Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen und allen Teilen des Landes investiert worden. „Bei aller Kritik am Strategiefonds kann man heute mit Stolz festhalten, dass die geförderten Projekte und Maßnahmen unser Land vorangebracht und attraktiver gemacht haben“, so Gundlack. „Das gilt auch für die Projekte, die wir jetzt bis Ende nächsten Jahres mit den Restmitteln fördern werden.“

Der Strategiefonds wurde aus Haushaltsüberschüssen gespeist, als diese anfielen. Seit der Corona-Pandemie hat es keine Überschüsse mehr gegeben, so dass der Fonds eingestellt wurde. Abgeordnete vornehmlich der Regierungsfraktionen konnten Vorschläge für zu fördernde Projekte in ihren Regionen einreichen. Das hatte für Kritik bei der Opposition gesorgt.

