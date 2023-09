Erstmals gesicherter Beweis für Wolf auf Rügen

Erstmals seit der Rückkehr des Wolfs nach Deutschland gibt es auch auf der Insel Rügen einen Beweis für die Anwesenheit des Raubtiers. Eine Gen-Probe habe in Folge eines Wildtierrisses im Nationalpark Jasmund Gewissheit gebracht, teilte das Umweltministerium am Mittwoch in Schwerin mit. Bislang handele es sich um einen einzelnen Nachweis.