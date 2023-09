Training von Stellungskampf: Modernisierte Schießbahn

Der Truppenübungsplatz Jägerbrück in Vorpommern gilt als größter Übungsplatz nördlich von Berlin. Um für aktuelle Probleme gerüstet zu sein, hat die Bundeswehr eine Schießbahn selbst modernisiert - dort wird Stellungskampf trainiert.

Torgelow. Die Bundeswehr hat jetzt mehr Trainingsmöglichkeiten auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Vorpommern-Greifswald). Eine Jägereinheit mit Boxer-Gefechtsfahrzeugen nahm am Mittwoch die modernisierte Gefechts-Schießbahn 2 in Betrieb. Mit Maschinengewehren, den Boxerfahrzeugen, einer Aufklärungsdrohne und weiteren Waffen wurde geschossen und aus Schützengräben heraus die Abwehr eines fiktiven Angriffs geübt. „Gerade der Krieg in der Ukraine hat uns gezeigt, dass der Kampf aus Stellungen nicht, wie vielleicht mancher dachte, veraltet, sondern aktueller denn je ist“, sagte Major Markus Ludwig, der die Übungsplatzkommandantur leitet.

Die Schießbahn war über 18 Monate für 700.000 Euro in Eigenregie modernisiert worden. Dabei entstand mit Betonelementen ein Schützengrabensystem mit Kampfständen und Fahrzeugstellungen, von dem aus auf dem rund einen Kilometer langen und 400 Meter breiten Gelände geübt wird. Dem dienen auch 200 neue stationäre und bewegliche, teils mannshohe Scheiben, die Gegner symbolisieren und bei Treffern umklappen.

Ziel ist eine „realitätsnahe Ausbildung der Truppe in einem Szenario der Landes- und Bündnisverteidigung“, sagte Ludwig. Die aktuellen Konflikte zeigten auch wieder, wie wichtig die Tarnung sei, hieß es.

Der Truppenübungsplatz Jägerbrück liegt rund 130 Kilometer nördlich von Berlin und ist Übungsgelände für viele Einheiten aus Deutschland. Bisher kommen etwa 50.000 Soldaten im Jahr, auch von umliegenden Einheiten der Panzergrenadierbrigade 41 in der Region.

Das gesamte, in Teilen bewaldete Gelände ist 12,5 Kilometer lang, 10 Kilometer breit und hat eine eigene Kaserne. Jägerbrück verfügt über 16 Schießbahnen, davon zwei sehr große, die auch für Panzer und Luftverteidigung geeignet sind. „Die werden auch alle genutzt“, sagte Ludwig. Drei dieser Schießbahnen, darunter die größte, sollen in den nächsten Jahren ebenfalls noch modernisiert werden. Der Sanierungsbedarf wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.

