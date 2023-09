Bio-Eier und Solarstrom - Baustart für Agrivoltaik-Anlage

Für das nach Unternehmensangaben größte Projekt seiner Art in Deutschland zur Kombination von Landwirtschaft und der Produktion von Solarstrom haben die Bauarbeiten begonnen. In Tützpatz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rollten die Baumaschinen, teilten am Mittwoch der Energieversorger Vattenfall und die Power and Air Condition Solution Management (PASM) mit, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom.