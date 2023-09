Einbrecher stehlen Motorsägen und Heckenscheren bei Händler

Unbekannte sind bei einem Werkzeug- und Landmaschinen-Fachhändler in Roggentin bei Rostock eingebrochen und haben mehrere Kettensägen und Heckenscheren gestohlen. Der Einbruch am späten Montagabend war scheinbar gezielt vorbereitet worden, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Dazu bauten die Täter erst ein Stück Zaun bei dem Werkzeughandel unweit der Autobahn 10 Berlin-Rostock aus und zerschlugen danach eine aus Sicherheitsglas bestehende Fensterscheibe der Geschäftsräume. Anschließend flohen sie mit der Beute und einem Fahrzeug und konnten bisher nicht gefunden werden. Der Gesamtschaden wurde mit rund 17 000 Euro angegeben. Die Polizei hofft auf Hinweise von Passanten sowie auf Aufnahmen einer Video-Überwachungsanlage.