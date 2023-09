Extremismus Razzia gegen Neonazis an drei Orten

Im Zuge des Verbots des rechtsextremistischen Vereins „Hammerskins Deutschland“ sowie seiner regionalen Ableger und der Teilorganisation „Crew 38“ hat es Razzien an mehreren Orten Mecklenburg-Vorpommerns gegeben. Nach dpa-Informationen wurden am frühen Morgen Objekte in Jamel bei Wismar, Anklam und auf Usedom durchsucht.