Gesellschaft Mehr Hochzeiten und mehr Scheidungen in MV in 2022

Schwerin (dpa/mv). Die Zahl der Hochzeiten ist in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr gestiegen - allerdings auch die Zahl der Scheidungen. Laut Statistischem Landesamt wurden 8,6 Prozent mehr Ehen geschlossen und 4,8 Prozent mehr Ehen geschieden als 2021. In den Jahren davor habe es bei beiden Ereignissen Rückgänge gegeben, teilte das Amt am Montag mit.

Die meisten Ehen scheitern demnach im sechsten bis zehnten Jahr - mehr als ein Viertel aller Scheidungen (26,7 Prozent) entfielen 2022 auf diese Phase. Am sichersten seien Ehen in MV, wenn die Paare schon sehr lange miteinander verheiratet sind. „Lediglich 17 Prozent aller Scheidungen im Jahr 2022 betrafen Paare, die schon 26 Jahre und länger miteinander verheiratet waren“, hieß es. In gut der Hälfte aller Scheidungen (51 Prozent) waren auch minderjährige Kinder betroffen.

