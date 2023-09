Tod von Sechsjährigem: Polizei geht weiter Hinweisen nach

Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Eine heiße Spur zu einem Tatverdächtigen gebe es noch nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Es werden weitere Hinweise überprüft.“ Dabei würden auch Anwohner befragt.

Pragsdorf/Neubrandenburg. Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg laufen die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Eine heiße Spur zu einem Tatverdächtigen gebe es noch nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Es werden weitere Hinweise überprüft.“ Dabei würden auch Anwohner befragt.

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See im Dorf gefunden worden. Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, als er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen zurückgekommen war. Sie hatten anfangs selbst ohne Erfolg gesucht.

Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde - mit einem bislang noch unbekannten Stichwerkzeug. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Kriminaltechniker untersuchen unter anderem die Kleidung des Jungen und ein Messer, das am Freitag in einem Gestrüpp in dem Dorf gefunden worden war.

