Innenminister Pegel betroffen über Tod von Sechsjährigem

Pragsdorf/Schwerin. Nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat sich Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) betroffen über den Fall geäußert. Das schreckliche Verbrechen an einem Kind sorge für Trauer und tiefe Betroffenheit, schrieb Pegel am Samstag auf der Facebook-Seite der Staatskanzlei. „Wir können nur erahnen, wie groß der Schmerz für die Familie sein muss.“ Er wünsche der Familie und den Angehörigen viel Kraft. „Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung der abscheulichen Tat.“

Der Sechsjährige war am Donnerstagabend mit schwersten Stichverletzungen in einem Gebüsch an einem See in Pragsdorf gefunden worden. Die Eltern hatten ihn als vermisst gemeldet, als er am Nachmittag nicht wie gewohnt vom Spielen zurückgekommen war. Sie hatten anfangs selbst ohne Erfolg gesucht. Alle Wiederbelebungsversuche des Jungen am Fundort und auf dem Weg in eine Klinik führten nicht zum Erfolg. Die Obduktion ergab, dass der Sechsjährige erstochen wurde - mit einem bislang noch unbekannten Stichwerkzeug.

