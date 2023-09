Vermisster Sechsjähriger getötet - Bürgermeister suchte mit

Nach dem gewaltsamen Tod des sechsjährigen Jungen in Pragsdorf bei Neubrandenburg hat sich der Bürgermeister des 580-Einwohner-Ortes erschüttert gezeigt. Er selbst habe am Abend ebenfalls nach dem vermissten Schulkind mitgesucht, sagte Ralf Opitz der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hatte mich auch an der Suche beteiligt - bis die Kameraden den schrecklichen Fund gemacht haben“, sagte der 54-Jährige weiter.