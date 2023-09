Denkmalgeschützte Wollscheune beschmiert: Polizei ermittelt

In Bad Doberan (Landkreis Rostock) haben Unbekannte ein Denkmal auf dem Klostergelände mit Graffiti besprüht und so beschädigt. Es handelt sich um die mittelalterliche Ruine der Wollscheune, die gerade saniert wird, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Das Gebäude soll im 18. Jahrhundert zu einer großen Wollmanufaktur in Bad Doberan gehört und einst als großes Woll-Lager gedient haben. Das Gebäude wird derzeit saniert und ist eigentlich abgesperrt. Das Klostergelände gilt als bekanntestes Denkmal in Bad Doberan.