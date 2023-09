Dritte Tarifrunde im MV-Einzelhandel ohne Einigung

Nach den Streiks im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern ist die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die Branche am Donnerstag erneut ohne Einigung geblieben. Die Arbeitgebervertreter hätten bei dem Termin in Güstrow kein neues Angebot unterbreitet, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Am Dienstag und Mittwoch hatten mehrere Hundert Einzelhandelsmitarbeiter in Schwerin und Rostock die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft schloss weitere Arbeitskampfmaßnahmen nicht aus.