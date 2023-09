Energie 18 Unternehmen aus MV auf Windenergie-Messe in Husum

Bei der internationalen Windenergie-Messe Husum Wind sind nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums 18 Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) besuchte am Donnerstag die Firmen und erklärte: „Mecklenburg-Vorpommern verfügt mit hervorragenden Unternehmen, Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen über die notwendige Kompetenz für den Ausbau der Onshore- und Offshore-Windkraftindustrie.“ Für die Aussteller aus dem Nordosten sei die Messe ein wichtiger Ort zum Knüpfen von Kontakten sowie für mögliche neue Aufträge. Mit einem Anteil von fast 54 Prozent an der gesamten Stromerzeugung im Land sei die Windenergie mit Abstand der wichtigste Energieträger im Strombereich in MV. Die Husum Wind mit mehr als 600 Ausstellern dauert noch bis Freitag.