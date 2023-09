Genossenschaft als Vorzeige-Ausbildungsbetrieb geehrt

Die Agrargenossenschaft Hellbach Neubukow (Landkreis Rostock) ist Mecklenburg-Vorpommerns landwirtschaftlicher „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2023“. Die Genossenschaft sei ein Beispiel dafür, wie ein großer Betrieb soziale Verantwortung übernehme und ein familiäres Arbeitsklima schaffe, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes MV, Detlef Kurreck, bei der Ehrung auf der Agrarmesse Mela in Mühlengeez. Der Betrieb bewirtschaftet 2800 Hektar Land, hat 18 Mitarbeiter und vier Azubis, denen auch ein duales Studium ermöglicht wird.

Mühlengeez (dpa/mv). Die Agrargenossenschaft Hellbach Neubukow (Landkreis Rostock) ist Mecklenburg-Vorpommerns landwirtschaftlicher „Ausbildungsbetrieb des Jahres 2023“. Die Genossenschaft sei ein Beispiel dafür, wie ein großer Betrieb soziale Verantwortung übernehme und ein familiäres Arbeitsklima schaffe, sagte der Präsident des Landesbauernverbandes MV, Detlef Kurreck, bei der Ehrung auf der Agrarmesse Mela in Mühlengeez. Der Betrieb bewirtschaftet 2800 Hektar Land, hat 18 Mitarbeiter und vier Azubis, denen auch ein duales Studium ermöglicht wird.

„Hier haben Lehrlinge von Anfang an die gleiche Ausstattung wie Mitarbeiter, bekommen Tablets, Tankgutscheine und dürfen auch große Maschinen fahren“, sagte Kurreck. Zugleich müssten junge Leute auch mal Steine sammeln und den Hof fegen. So habe jeder mal angefangen. In gut 20 Jahren habe der Betrieb 26 Nachwuchs-Landwirte ausgebildet und sich für die Zukunft der Region engagiert.

Der Geschäftsführer der Genossenschaft, Torsten Harder, wies darauf hin, dass Betriebe dieser Größe derzeit große Schwierigkeiten hätten, weiter Agrarflächen zu pachten. Hier gebe es inzwischen zu viele politische Hürden. Die Ehrung wird einmal im Jahr vom Bauernverband und von Agrarfachleuten vergeben und ist undotiert.

