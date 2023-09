Tag der Schiene mit „Schweineschnäuzchen“ und Lego-Bahnhof

Mit zahlreichen Veranstaltungen soll auch in Mecklenburg-Vorpommern von Freitag bis Sonntag zum „Tag der Schiene“ die Faszination Eisenbahn erlebbar gemacht werden. Koordiniert wird der Tag der Schiene auch in diesem Jahr vom Verband Allianz pro Schiene, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte.

Highlights in Mecklenburg-Vorpommern sind den Angaben zufolge die Entwicklung eines Kleinstadtbahnhofs mit Lego unter Anleitung und in Teams in Wismar, die Baustellenführung Ludwigslust, ein Blick hinter die Kulissen des Bahnwerks in Rostock. Der „Tag der Schiene“ beginnt am 15. September und ist Teil der „Europäischen Mobilitätswoche“.

In Wismar präsentieren die Mecklenburgische Bäderbahn Molli und die Borkumer Kleinbahn am Lokschuppen den Borkumer Triebwagen T1. Der Wismarer Schienenbus mit dem Spitznamen „Schweineschnäuzchen“ wird vom 21. September an für rund zehn Tage im Regelzugbetrieb der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli zwischen Kühlungsborn und Bad Doberan unterwegs sein.

