Weinlese in Rattey gestartet: Gute Ernte erwartet

Rattey. Bei Sonnenschein hat in Rattey (Mecklenburgische Seenplatte), dem größten Weingut im Norden Deutschlands, die Weinlese 2023 begonnen. Dabei wird erstmals eine sogenannte Vollerntemaschine eingesetzt, wie Weingutleiter Stefan Schmidt am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. „Wir nennen die Maschine, die zum Beerenpflücken entwickelt wurde, ein „Lesemonster“.“ Etwa 20 Helfer und die Maschine ernten die Weintrauben in Etappen bis in den Oktober hinein auf 12 Hektar Rebfläche. Das Weingut am Schloss hat 30 Hektar mit Wein bepflanzt, die anderen Flächen sind aber noch nicht erntereif.

Als erste werden Solaris-Trauben gepflückt und verarbeitet. Trotz des regnerischen Sommers erwarten die Ratteyer Winzer eine gute Ernte. „Ich rechne mit etwa 60.000 Litern Wein“, erklärte der Fachmann. Im Vorjahr war die Erntefläche von fünf auf zwölf Hektar gestiegen. Damals waren 40.000 Liter Wein geerntet worden. Die Sonne der zuletzt warmen Tage habe vor allem dem Zuckergehalt der Trauben genutzt. „Bei so einer Sonnenausbeute nimmt man im Herbst jeden Tag mit, den man kriegen kann“, sagte der Weingutleiter.

Im Weingut Rattey wachsen inzwischen 16 unterschiedliche Rebsorten. Neben Solaris gibt es dort unter anderem die weißen Sorten Phönix, Souvignier-Gris und Johanniter sowie rote Trauben wie Regent, Rondo und Cabernet Cortis. Auf dem Gelände werden derzeit zudem rund 20 Millionen Euro investiert, in eine neue Kellerei, ein Bettenhaus für das Schlosshotel und eine Brauerei.

