Gesundheitsministerin Drese: Sepsis wird oft unterschätzt

Am Welt-Sepsis-Tag hat Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) auf die Gefahren einer Blutvergiftung hingewiesen und appelliert, im Verdachtsfall schnellstens ärztliche Hilfe zu suchen. Eine Sepsis sei ein lebensbedrohlicher Notfall, „der in seiner Schwere leider noch immer zu oft unterschätzt wird“, erklärte Drese am Mittwoch in Schwerin. Mehr als 230.000 Menschen erkrankten jedes Jahr in Deutschland an einer Blutvergiftung.