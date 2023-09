Radler wird die Vorfahrt genommen: Schwer verletzt

Ein Radfahrer ist an einer Kreuzung bei Parchim mit einem Traktoranhänger zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ursache für den Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Kreisstraße 121 nach Paarsch soll ein Vorfahrtsfehler des Traktorfahrers gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Der 65 Jahre alte Radfahrer kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt.