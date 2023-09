Krieg und Klimawandel: 50 Filme bei Filmfest dokumentArt

Die Auswirkungen des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffs auf die Ukraine sind ein Schwerpunkt beim diesjährigen Europäischen Filmfestival dokumentArt in Neubrandenburg. Außerdem wird das Filmfest bei seiner 30. Auflage die Themen Migration, Dialog zwischen den Generationen, Klimawandel und Nachhaltigkeit sowie „queere Lebensläufe“ beleuchten, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Von insgesamt 2000 eingereichten Dokumentations-, Animations- und Kurzfilmen werden vom 24. bis 29. Oktober 50 Streifen in den Wettbewerbsprogrammen gezeigt.