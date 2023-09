Transformation gestalten: Habeck bei Konferenz in Rostock

Klimawandel, alternde Gesellschaft, zunehmende Digitalisierung - der Veränderungsdruck ist in fast allen Lebensbereichen hoch. Welchen Handlungsspielraum haben da Regionen? Antworten sucht eine Konferenz in Rostock.

Rostock (dpa/mv). In Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Mittwoch die erste vom Bundeswirtschaftsministerium ins Leben gerufene Jahrestagung „Regionale Transformation Gestalten“. Die zweitägige Konferenz beginnt um 9.00 Uhr in Rostock, am späteren Nachmittag wird Minister Robert Habeck (Grünen) erwartet. Redner sind neben Habeck unter anderen Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Die künftig jährlich in einem anderen Bundesland ausgerichtete Konferenz befasst sich mit anstehenden Veränderungsprozessen etwa durch den Klimawandel, die demografische Entwicklung und die digitale Transformation. Es gibt sieben Workshops, die sich je nach Thema an Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kommunen, Politik und Forschung richten. „Die Regionen Deutschlands stehen angesichts der Herausforderungen unserer Zeit in den nächsten Jahren vor enormen Veränderungen“, so das Wirtschaftsministerium. Am Mittwoch steht ein Exkursionstag für die Konferenzteilnehmer an.

