Über 200 Maßnahmen des Landes für politische Bildung

Mit mehr als 200 Maßnahmen von der Kriminalitätsvorbeugung über Toleranz-Trainings an Schulen bis hin zu Projekten im Strafvollzug will die Landesregierung die Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern stärken. Das Kabinett beschloss die neue Strategie zur Umsetzung des Landesprogramms „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken“ am Dienstag, wie Kulturministerin Bettina Martin (SPD) anschließend erklärte.