E-Räder gestohlen: Polizei regt bessere Sicherung an

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat Radtouristen aufgefordert, besonders wertvolle Elektroräder auch mit hochwertiger Sicherungstechnik auszustatten. Anlass ist ein Diebstahl an der Ostsee in Ahrenshoop auf der Halbinsel Fischland-Darß (Vorpommern-Greifswald). Dort waren einem Urlauberpaar aus dem Landkreis Mittelsachsen am Montag zwei Carbon-E-Räder gestohlen worden. Die beiden fast 14.000 Euro teuren E-Bikes waren mit einem einfachen Schloss, das von den Tätern wohl schnell geknackt werden konnte, an einem Baum am Strandaufgang unweit der Straße angeschlossen gewesen.