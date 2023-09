Krad-Fahrschülerin stürzt bei Slalom-Übung - schwer verletzt

Der Versuch, einen Mopedführerschein zu bekommen, ist für eine 40-Jährige in Schwerin gründlich schiefgegangen. Die Schwerinerin stürzte am Mittwoch bei einer Grundübung im Slalomfahren mit dem Kleinkraftrad und wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Unfall ereignete sich auf einer Ausbildungsfahrt um Verkehrskegel im Gewerbegebiet Göhrener Tannen. Die unter anderem am Knie verletzte Fahrschülerin kam per Rettungswagen in eine Klinik. Dem Fahrlehrer sei kein Fehlverhalten vorzuwerfen, hieß es. Am Kleinkraftrad entstand erheblicher Schaden.