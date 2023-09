Fußball-Größen verabschieden Fin Bartels in Kiel

Viele Wegbegleiter versammeln sich am Freitag zum Abschiedsspiel für Ex-Profi Fin Bartels in Kiel. Unter anderem Werder Bremens Trainer Ole Werner, die früheren Werder-Profis Torsten Frings sowie Tim Borowski und der noch aktive Mittelfeldspieler Jonas Meffert vom Hamburger SV feiern den fußballerischen Ausstand des 36-Jährigen von 16.30 Uhr an im Holstein-Stadion.

Werner wird das von Bartels gebildete „All Star“-Team mit vielen weiteren ehemaligen Kollegen von Bartels wie Sören Gonther oder Lennart Thy vom FC St. Pauli oder Felix Kroos aus Zeiten bei Hansa Rostock an der Seitenlinie betreuen. Die Auswahl tritt gegen das aktuelle Zweitliga-Team von Holstein Kiel an.

Im Mai hatte Bartels seine Profi-Karriere beendet. Seine Laufbahn führte ihn über Kiel, Rostock und St. Pauli nach Bremen und dann zurück an die Förde. Seine Bilanz: 170 Bundesliga-Auftritte, 222 Zweitliga-Partien und 25 absolvierte Pokalduelle. In der ersten Liga erzielte er 28, in der zweiten 50 Treffer. Mittlerweile spielt Bartels noch in seiner Freizeit für einen Kreisligisten.

