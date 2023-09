Erleichterungen beim Wolf?: MV-Schafzuchtverband skeptisch

Rostock/Schwerin (dpa/mv). Die Schaf- und Ziegenhalter in Mecklenburg-Vorpommern bleiben auch nach den vom Bund angekündigten Erleichterungen bei Abschüssen von „Problemwölfen“ skeptisch. „Der Bund darf sich nicht immer dahinter verstecken, dass Brüssel keine weitergehenden Lösungsmöglichkeiten zulässt“, sagte die Vorsitzende des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbandes MV, Susanne Petersen, am Donnerstag in Rostock. Schon jetzt lasse die grundlegende FFH-Richtlinie den Mitgliedstaaten ausreichend Gestaltungsspielraum. Länder wie Schweden oder Frankreich, wo der Wolfsbestand bereits reguliert wird, zeigten das, wie der agrarpolitische Sprecher der Schweriner CDU-Landtagsfraktion Thomas Diener erklärte.

Der in Deutschland gültige „Praxisleitfaden Wolf“ sei kaum brauchbar, sagte Petersen. Dieser verhindere Wolfsabschüsse eher und enthalte Forderungen, die von Schafhaltern kaum umzusetzen sind, worauf man schon 2021 hingewiesen habe. Kosmetische Änderungen würden da nicht helfen, man brauche eine Gesetzesänderung. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hatte vor kurzem Erleichterungen in Aussicht gestellt.

Agrarexperte Diener regte an, dass Mecklenburg-Vorpommern eine neue Richtlinie aus Bayern anwenden sollte, wo die „Entnahme“ von Wölfen - die Nutztiere reißen und menschlichen Siedlungen zu nah kommen - erleichtert wurde.

Wölfe sind in Deutschland gemäß Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. In Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern leben nach Angaben des Bundesumweltamtes 154 Wolfsrudel sowie weitere Wolfspaare und Einzeltiere. Bundesweit soll es 161 Wolfsrudel geben. Landwirte befürchten seit Jahren, dass die Weidetierhaltung immer mehr zurückgedrängt wird. In MV sind 2023 bis Mitte Juli bei 43 Wolfsattacken mehr als 160 Nutztiere getötet und verletzt worden.

