Unfall beim Abbiegen: zwei Schwerverletzte

Bei einem Abbiege-Unfall auf der Insel Rügen sind am Mittwochabend eine 50-Jährige und ihre Tochter schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 76-jähriger Autofahrer, der von einem Verbindungsweg auf die L396 abbiegen wollte, dabei den Wagen der 50-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin und ihre 14 Jahre alte Tochter wurden in das Krankenhaus in Bergen gebracht. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt. Er habe eine Behandlung im Krankenhaus abgelehnt, hieß es.